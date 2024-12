Ucraina, ministero degli Esteri: "Piena adesione di Kiev alla Nato unica garanzia contro l'invasione russa" | Il Cremlino: "Inaccettabile"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.015. Kiev ha lanciato un appello per una "piena" adesione alla Nato come "unica garanzia di sicurezza di fronte all'invasione russa". Lo si legge in un comunicato del ministero degli Esteri ucraino in vista di una riunione dei ministri degli Esteri dell'Alleanza. Sull'ipotesi dell'ingresso dell'Ucraina nella Nato, il Cremlino ha detto di considerarlo un "evento minaccioso" e "inaccettabile". Intanto un alto funzionario dell'Alleanza Atlantica ha detto: "In questo momento le linee del fronte ucraino sono sotto pressione crescente. Abbiamo visto un aumento del ritmo dell'avanzata russe. In passato abbiamo parlato delle avanzate russe nell'ordine di 10 metri al giorno, qualcosa del genere. E ora ci sono giorni in cui parliamo di 10 chilometri. Quindi c'è, senza dubbio, un aumento del ritmo delle avanzate russe".