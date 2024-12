La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.013. In conferenza stampa a Kiev con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il presidente ucraino Zelensky ha detto che "la tregua e i negoziati possono arrivare solo dopo che l'Ucraina avrà l'invito a entrare nella Nato e un pacchetto sufficiente di armi. Se chiedo truppe metà degli alleati mi molla". Gli Stati Uniti, ha dichiarato il consigliere per la Sicurezza Usa della Casa Bianca Sullivan, "non prendono in considerazione la possibilità di inviare armi nucleari a Kiev". Nel 2025 Kiev riceverà dall'Ue 1,5 miliardi di euro al mese di sostegni. Intanto la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata sull'orlo del blackout.