Raid russo a Dnipro, diverse vittime | Kiev chiede alla Nato un invito ufficiale ad aderire

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.012. Secondo l'agenzia Reuters l'Ucraina avrebbe chiesto attraverso il proprio ministro degli Esteri ai Paesi Nato di far scattare l'invito ufficiale per Kiev nell'Alleanza. Una mossa propedeutica al piano di pace di Zelensky per avere una "protezione" militare nei confronti della Russia. La centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata sull'orlo del blackout, per la terza volta questo mese, a causa dei bombardamenti russi. Nella notte le difese antiaeree dei due Paesi hanno abbattuto decine di droni lanciati dal nemico. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso pieno sostegno alla guerra di Mosca e ha condannato gli Usa e l'Occidente per aver permesso a Kiev di utilizzare missili a lungo raggio per attacchi in territorio russo. Raid russo a Dnipro, diverse le vittime.