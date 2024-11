La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.010. Una pioggia di 100 droni e 90 missili si è abbattuta su Kiev e altre 13 regioni, colpendo infrastrutture energetiche e lasciando temporaneamente senza elettricità un milione di ucraini. Questa la risposta russa agli ultimi attacchi al proprio territorio con i missili americani Atacms. Joe Biden ha condannato l'attacco russo definendolo "orribile" e "ignobile". Ma Mosca rialza la posta: il nuovo missile ipersonico Oreshnik, ha avvertito Vladimir Putin, potrebbe essere usato anche contro "centri decisionali a Kiev". Sempre Putin, poi, in una lunga conferenza stampa a conclusione di una visita in Kazakhstan, si è soffermato anche sull'ipotesi di un negoziato sulla base dell'attesa iniziativa di Donald Trump. Il presidente eletto americano "è una persona intelligente e già esperta, che potrà trovare una soluzione", ha commentato.