La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.009. Alcuni media americani riportano che il presidente Usa, Joe Biden, prima di lasciare la Casa Bianca, avrebbe rivolto un ultimo appello al Congresso per ottenere 24 miliardi di dollari in aiuti all'Ucraina per rafforzare il suo sostegno militare e ricostituire le scorte statunitensi che si erano ridotte. "Questo non va bene", ha scritto Elon Musk su X in risposta alla notizia della richiesta di Biden. Dopo i lanci dall'Ucraina di missili Atacms a lungo raggio, Mosca avverte: "Prepariamo la nostra risposta". Il presidente ucraino Zelensky incalza gli alleati nel suo consueto discorso serale: "La consegna delle armi avviene tempestivamente, ma ora serve un nuovo impulso alle forniture". Le forze armate russe intanto hanno lanciato un massiccio attacco con droni. Secondo l'Aeronautica militare di Kiev, c'è stata una pioggia di 188 droni sul territorio, dove sono stati colpiti impianti infrastrutturali critici e danneggiati edifici privati in molte regioni. Kiev: "Catturati decine di militari russi nel Kursk".