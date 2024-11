La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.011. Zelensky in un'intervista tv si è detto pronto a un accordo di cessate il fuoco con la Russia anche senza la restituzione immediata dei territori occupati da Mosca nel conflitto, ma a condizione che l'Ucraina abbia l'ombrello della Nato. Sui territori occupati, "l'Ucraina può riportarli indietro in modo diplomatico", ha aggiunto. Il presidente ucraino ha quindi nominato Mykhailo Drapatyi nuovo comandante delle Forze terrestri. Intanto il ministro della Difesa russo Andrei Belousov si è recato in Corea del Nord per una visita ufficiale.