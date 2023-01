Ucraina, Cremlino: i tank forniti dall'Occidente bruceranno | Stoltenberg: più armi a Kiev

La guerra in Ucraina giunge al giorno 327, registrando ancora morte e devastazione.

Pioggia di razzi in molte aree del Paese. A Dnipro un missile ha colpito un condominio di nove piani, provocando la morte di almeno 30 persone e il ferimento di diverse decine. Tra le vittime c'è anche una 15enne. Volodymyr Zelensky ha condannato il "silenzio codardo" del popolo russo a seguito dell'attacco. Più tardi, Mosca nega di avere bombardato l'edificio residenziale. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, annuncia che "in futuro saranno inviate a Kiev più armi pesanti". Il Cremlino risponde:"Le forniture occidentali di mezzi pesanti all'Ucraina non riusciranno a cambiare la situazione sul terreno. Questi carri armati bruciano e continueranno a bruciare". Putin dichiara: "In Ucraina tutto procede come pianificato". Per Kiev è "importante il sostegno dell'Italia".