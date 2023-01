Pioggia di razzi in Ucraina, condominio sventrato a Dnipro | Kiev: sostegno Italia importante, speriamo visita Meloni

La guerra in Ucraina giunge al giorno 326.

Pioggia di razzi in molte aree del Paese: almeno 14 persone sono state uccise a causa di un raid russo contro un condominio a Dnipro. Tra le vittime c'è anche una 15enne. Per Kiev è "importante il sostegno dell'Italia". E il capo dell'ufficio del presidente Zelensky afferma: "Penso che sia giunto il momento per il Papa di visitare l'Ucraina. Aspettiamo con ansia la visita del premier Meloni". Londra, intanto, promette l'invio di carri armati Challenge 2 e l'ambasciata russa in Gran Bretagna avverte: "Quei tank porteranno un'escalation nella guerra". Le autorità di Kiev dicono che le battaglie a Soledar continuano e che l'esercito ucraino ha il controllo della città.