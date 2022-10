Ucraina, la Russia sospende l'accordo sul grano | Zelensky: serve risposta internazionale contro Mosca

La guerra in Ucraina giunge al 249esimo giorno.

Dopo l'attacco in Crimea, la Russia ha sospeso l'accordo sul grano a tempo indeterminato. Per Kiev è"un falso pretesto". Zelensky: "Serve una risposta internazionale contro la Russia". Gli Usa: "Sospensione russa sul grano scandalosa". L'Onu prova a mediare. Quattro navi da guerra della flotta del Mar Nero della Federazione russa, tra cui una fregata e una nave d'assalto anfibia, sarebbero esplose nella baia di Sebastopoli. La Russia ha accusato la Gran Bretagna di avere contribuito alla preparazione dell'attacco con i droni in Crimea e di essere coinvolta anche nelle esplosioni avvenute al gasdotto Nord Stream.