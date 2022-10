Ucraina, Putin minaccia: il rischio di un conflitto nel mondo è alto | Nato: Russia non usi falsi pretesti per un'escalation

La guerra in Ucraina giunge al 246esimo giorno.

Per il presidente russo Putin il rischio "di conflitto nel mondo nel suo insieme rimane molto alto". Immediata la replica della Nato: "La Russia non usi falsi pretesti per un'escalation". Intanto la portavoce del ministero degli Esteri del Cremlino, Maria Zakharova, accusa: "L'Italia ha gravemente violato il suo mandato di presidente" estromettendo gli esperti russi da una seduta sulle questioni operative dell'iniziativa sulla lotta alla proliferazione di armi di distruzione di massa (Psi) apertasi a Roma. La Farnesina: "Parole pretestuose, la Federazione era informata".