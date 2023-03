Ucraina: Putin a sorpresa in Crimea | Botta e risposta Kiev-Mosca sulla proroga dell'accordo sul grano

La guerra in Ucraina giunge al 389esimo giorno.

Vladimir Putin si è recato in Crimea per celebrare il nono anniversario dell'annessione della penisola alla Russia. Il leader del Cremlino si è presentato poi a Sebastopoli per una visita a sorpresa in un centro per bambini. "Chi aiuta la Russia a fomentare l'aggressione non può che essere emarginato dal mondo", afferma Zelensky. Il presidente turco Erdogan annuncia l'estensione dell'accordo sul grano ucraino "per altri 120 giorni", secondo quanto fa sapere il ministro delle Infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov. Dopo il mandato d'arresto contro Putin emesso dalla Corte penale internazionale e le repliche di molti leader russi, il capo della Corte Khan osserva: "Putin può essere processato per presunti crimini di guerra, come è accaduto per i nazisti e per Milosevic". La vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk chiede a Mosca la consegna delle liste dei bambini deportati.