Ucraina, Crosetto: "Speravo nella Russia alleata dell'Occidente, avevo torto" | Kherson e Kharkiv sotto attacco missilistico

La guerra in Ucraina giunge al 341esimo giorno.

Secondo le autorità di Kiev, massicci bombardamenti russi all'ora di pranzo a Kherson: è stato colpito anche l'ospedale clinico regionale ferendo un'infermiera, facendo 3 morti. Kiev fa sapere che i negoziati per l'invio di caccia e missili dagli alleati accelerano. Zelensky ringrazia "chi insiste con noi sul fatto che non ci possono essere tabù nella fornitura di armi per proteggerci dal terrore russo". Il governo ucraino riferisce di un bombardamento russo nel Donbass, in cui sono rimaste uccise almeno tre persone. Mosca, da parte sua, punta il dito contro il nemico: "Un raid ucraino nell'Est del Paese ha provocato 14 morti". Intanto i mercenari del Gruppo Wagner rivendicano il controllo del nevralgico villaggio di Blagodatnoye, nei pressi di Soledar. Dopo le parole del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha annunciato di continuare a cercare di porre fine alla guerra in Ucraina attraverso negoziati diretti con Putin, Mosca assicura che anche se "non ci sono in programma delle conversazioni concordate", il presidente russo "è stato e rimane aperto ai contatti". Il ministro della Difesa Guido Crosetto dichiara: Speravo nella Russia alleata dell'Occidente, avevo torto".