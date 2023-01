Ucraina, Medvedev attacca Crosetto: "Armi a Kiev per evitare la Terza guerra mondiale? Il ministro è uno sciocco raro"

Dmitri Medvedev attacca Guido Crosetto definendolo "uno sciocco raro".

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo scrive infatti su Telegram: "Non ci sono molti sciocchi nelle strutture di potere europee, ma il ministro della Difesa italiano ha definito la fornitura di veicoli blindati e di altre armi all'Ucraina un modo per evitare la Terza guerra mondiale. Un raro eccentrico". L'ex premier russo aggiunge: "Se dovesse scoppiare una Terza guerra mondiale, non salveranno i carri armati e nemmeno i jet da combattimento. Sicuramente sarà tutto in macerie".