Ucraina, Crosetto: "Se i tank russi arrivano a Kiev rischio terza guerra mondiale"

"La Russia sta preparando per il 24 febbraio una nuova ondata di offensive contro l'Ucraina, esattamente a un anno dall'inizio dell'invasione. In tal senso negli ultimi giorni le forze armate russe hanno testato le capacità di difesa dell'Ucraina vicino a Zaporizhzhia". Lo ha dichiarato a Radio Svoboda il segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale e la difesa dell'Ucraina, Oleksii Danilov, aggiungendo che l'obiettivo russo è "ampliare i confini" degli oblast orientali di Donetsk e Luhansk.