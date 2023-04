Ucraina, allarme aereo nella notte in diverse regioni | Raffica di missili russi: 23 morti a Uman

La guerra in Ucraina giunge al giorno 430.

L'esercito russo ha lanciato venerdì più di una dozzina di missili da crociera su Kiev, in Ucraina centrale e al Sud uccidendo civili: 23 i morti nel condominio di nove piani colpito dai missili a Uman, tra cui quattro bambini. E nella notte l'allarme aereo è suonato in gran parte del Paese. I residenti delle quattro regioni ucraine annesse dalla Russia che non accettano di diventare cittadini russi saranno considerati stranieri e potranno essere espulsi, secondo una legge firmata oggi da Putin. Il Papa in viaggio a Budapest: "Nel mondo in cui viviamo pare di assistere al triste tramonto del sogno corale di pace, mentre si fanno spazio i solisti della guerra e tornano a ruggire i nazionalismi".