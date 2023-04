Putin a ministro cinese: "Bene la cooperazione militare Russia-Cina" | Ucraina, Pasqua ortodossa nel sangue: raid e bombe a Mykolaiv e Donetsk

Fotogallery - Montecarlo (Lucca), esplosione in una casa: un morto

La guerra in Ucraina giunge al giorno 418.

Non si sono fermati i bombardamenti nonostante le celebrazioni domenica della Pasqua ortodossa. Un morto e due feriti si sono registrati in un raid nei pressi della Cattedrale di Donetsk, mentre due adolescenti sono stati uccisi dalle bombe su Mykolaiv. A Zaporizhzhia un missile ha distrutto la chiesa di San Michele del 1906. Ancora combattimenti sanguinosi, definiti "senza precedenti" dall'esercito di Kiev, a Bakhmut. Intanto, in uno scambio di prigionieri con la Russia, 130 soldati ucraini sono tornati nel loro Paese. Putin ha incontrato il ministro della Difesa cinese Li Shangfu. Stop all'import di grano dall'Ucraina, Ue a Polonia-Ungheria: "Azioni unilaterali inaccettabili.