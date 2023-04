Stop import grano dall'Ucraina, Ue a Polonia e Ungheria: "Azioni unilaterali inaccettabili"

A causa della guerra e dell'applicazione a singhiozzo dell'accordo tra Kiev e Mosca sull'export di grano dal Mar Nero, per il principale prodotto delle campagne ucraine l'accesso all'Europa orientale è forzato. Dai Paesi Ue il grano dovrebbe poi essere inviato in Medio Oriente e Africa, cosa che avviene con difficoltà.

La prima a muoversi è stata la Polonia che, pur ribadendo la stretta alleanza con Kiev, ha deciso di vietare temporaneamente l'import di grano. Subito dopo è stata Budapest ad annunciare che sarà bloccato l'ingresso "del grano e diversi altri prodotti agricoli ucraini fino al 30 giugno". La Bulgaria ha dichiarato di valutare le medesime restrizioni: "Gli interessi dei cittadini devono essere tutelati".

Bruxelles irritata

A Bruxelles queste iniziative non sono piaciute. "La politica commerciale è una competenza esclusiva dell'Ue, azioni unilaterali non sono accettabili", ha ricordato la Commissione sottolineando la necessità, "in tempi così difficili, di coordinare e allineare le decisioni all'interno dell'Ue". La questione sul grano ucraino si va ad aggiungere a quella, ancora irrisolta, sul meccanismo di condizionatila dello Stato di diritto che coinvolge Varsavia e, soprattutto Budapest, e che ha congelato i fondi europei. Se la Polonia resta tra più fedeli alleati di Kiev, per Viktor Orban la questione del grano si profila come un'ulteriore sponda per smarcarsi dalle politiche europee.