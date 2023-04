Usa, l'Fbi ha arrestato la presunta "talpa" dei file top secret del Pentagono

L'arresto è avvenuto dopo che una squadra dell'Fbi ha effettuato una perquisizione a casa della madre del 21enne, coordinatore di un server privato su Discord (applicazione per la messaggistica utilizzata dai videogiocatori online) su cui negli ultimi mesi sono state pubblicate centinaia di fotografie ritraenti i documenti classificati. Post che sono passati inizialmente inosservati, fino a quando non sono filtrati anche su altri social e hanno iniziato a essere ripresi dai media. Sebbene ci siano molte persone che hanno avuto accesso ai documenti, gli investigatori sono stati in grado di avvicinarsi a un piccolo numero di utenti per un esame più attento, grazie alla traccia forense lasciata dalla persona che ha pubblicato i file.

Nyt: Teixeira rischia decine di anni di reclusione

Teixeira è stato arrestato per la violazione dell'Espionage Act, che punisce, con una condanna sino a 10 anni per ogni capo di imputazione, "la rimozione, conservazione e trasmissione non autorizzate di documenti strettamente custoditi relativi alla difesa nazionale che potrebbero essere utilizzati per danneggiare gli Stati Uniti o aiutare un avversario straniero". Lo scrive il New York Times. Il giovane aviatore rischia quindi decine di anni di reclusione.