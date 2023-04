Ucraina, il capo della Wagner a Putin: "Dovrebbe annunciare la fine della guerra" | 007 Gb: Mosca prevede conflitto lungo

La guerra in Ucraina giunge al giorno 417.

Prigozhin, il capo dei mercenari russi della Wagner, ha proposto al capo del Cremlino di cessare l'operazione e concentrarsi sul consolidamento della presenza russa nelle aree occupate. Le forze armate russe hanno attaccato Sloviansk, nel Donbass: tra le 11 vittime anche un bambino. Secondo l'intelligence del ministero della Difesa britannico "è molto probabile che la creazione di un sistema elettronico per la convocazione dei militari faccia parte di un approccio a lungo termine per fornire personale, dato che la Russia prevede un lungo conflitto in Ucraina". In Polonia il governo ha deciso di vietare l'importazione dei prodotti agricoli e alimentari dall'Ucraina.