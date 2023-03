Ucraina, Lavrov presiederà il Consiglio di sicurezza dell'Onu | Usa: Bakhmut diventa una massacro per Mosca

Fotogallery - Bolsonaro torna in Brasile per la prima volta dopo l'insediamento di Lula

La guerra in Ucraina giunge al 401esimo giorno.

Il ministro degli Esteri russo Lavrov presiederà una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York. Putin annuncia di aver chiamato per il servizio militare altre 147mila persone. L'Aiea lancia l'allarme: l'impianto nucleare di Zaporizhzhia "non può più essere protetto" per l'aumentato numero di truppe nella regione. Secondo Washington, la battaglia a Bakhmut sta diventando un massacro per i russi. Intanto, il giornalista americano Evan Gershkovich è stato arrestato in Russia. La Turchia ha ratificato l'adesione della Finlandia alla Nato.