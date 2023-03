Raid russi in tutta l'Ucraina, esercito Kiev: "Mai visti attacchi così" | Ue: a Zaporizhzhia situazione molto pericolosa | Borrell: "Forte aumento del rischio di un incidente nucleare"

La guerra in Ucraina giunge al 380esimo giorno.

La Russia ha effettuato una serie di attacchi missilistici, con l'allarme antiaereo che è stato attivato in tutti gli oblast. Cinque morti a Leopoli, uno a Dnipro e tre a Kherson, mentre sono stati colpiti edifici residenziali e infrastrutture a Kiev, Kharkiv e Odessa. Nella capitale il 40% dei residenti è rimasto senza riscaldamento. Anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia è senza elettricità dopo l'attacco. "Per la prima volta la Russia ha utilizzato nei raid diversi tipi di missili. È un attacco che non ricordo di aver mai visto prima", ha dichiarato Yurii Ihnat, portavoce del Comando delle forze aeree dell'Ucraina. Per la Ue "la situazione è molto pericolosa" e l'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell avverte: "Il rischio di un incidente nucleare è molto aumentato nelle ultime ore". Intanto il presidente ucraino Zelensky ha ribadito in un'intervista alla "Cnn" che non intende confrontarsi personalmente con l'omologo russo Putin: "Non mantiene la parola". Kiev smentisce l'accusa di attacco alla Transnistria: "È una provocazione russa".