La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.221. Volodymyr Zelensky ha ribadito la posizione cruciale degli Usa nei negoziati, affermando che la pace "può essere raggiunta con la forza e Donald Trump sicuramente ce l'ha". Vladimir Putin ha fatto sapere che la Russia è pronta a consegnare all'Ucraina i corpi di altri tremila soldati uccisi nel conflitto, oltre ai 6mila già restituiti. Il presidente russo ha poi elogiato Trump: "Sta cercando sinceramente di arrivare alla pace in Ucraina". E sulle trattative ha sottolineato che Mosca è "pronta per il terzo round di negoziati con Kiev".