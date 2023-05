Zelensky: "L'Ucraina sopravvive, la Russia non sarà salvata dai droni" | Mosca: "Con gli F-16 a Kiev l'Occidente sta giocando con il fuoco"

Fotogallery - Scuola in fiamme in Guyana, strage

La guerra in Ucraina giunge al giorno 460.

Dopo le esplosioni a Kiev e in varie zone del Paese, Zelensky ribadisce la linea ucraina contro la Russia: "L'Ucraina è sopravvissuta a tutti gli invasori e sopravvivrà ancora e porrà fine al dispotismo russo. Mosca non sarà salvata dai droni Shahed o da qualsiasi altro mezzo di terrore". Secondo il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, con i piani per fornire aerei F-16 a Kiev gli occidentali stanno "giocando col fuoco. Certamente si tratta di un'escalation inaccettabile". Intanto il presidente bielorusso Lukashenko riappare in un video. Abbattuti nella notte 52 droni su 54, alla vigilia del "Kiev day". Papa Francesco nell'omelia di Pentecoste: "Tante guerre, incredibile il male che l'uomo fa".