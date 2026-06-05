Ucraina, Aiea annuncia una tregua nella zona centrale di Zaporizhzhia

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) ha annunciato l'entrata in vigore di un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, negoziato dalla stessa agenzia per la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. "Un cessate il fuoco localizzato, mediato dall'Aiea, è entrato in vigore oggi sulla linea del fronte vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia aprendo la strada a delle importanti riparazioni delle linee elettriche per scongiurare la minaccia di un incidente nucleare", si legge sul profilo di X dell'agenzia. Il direttore generale, Rafael Grossi, ha precisato che Russia e Ucraina hanno collaborato in modo costruttivo con l'agenzia per diverse settimane per stabilire un cessate il fuoco.