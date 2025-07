Tunisia, Valentina Greco dimessa dall'ospedale: sarà presto in Italia

Valentina Greco, la 42enne cagliaritana scomparsa in Tunisia per 10 giorni e poi ritrovata nella sua casa di Sidi Bou Said dalla gendarmeria, lascia l'ospedale di Tunisi dove era stata ricoverata. Il fratello Alessio, arrivato domenica nel Paese nordafricano, ha saldato il conto delle cure e con la sorella si prepara a volare in Italia. Le autorità locali hanno già sentito la donna e le hanno restituito cellulare e computer. Lo ha riferito l'avvocato Gianfranco Piscitelli, referente dell'associazione Penelope, in contatto in questi giorni con la famiglia Greco.