Tunisia, Valentina Greco ritrovata in un armadio: "Svenuta mentre spolverava" | La famiglia non ci crede, molti i dubbi

Valentina vive in Tunisia da tre anni e lavora con agenzie umanitarie locali. È nota per il suo impegno a favore dei diritti umani, dei rifugiati e delle donne. Alcune amiche hanno riferito che, nei giorni precedenti alla scomparsa, aveva respinto le attenzioni insistenti di un uomo. Questa persona potrebbe essere tornata a cercarla, ma al momento non ci sono prove concrete. Altra ipotesi emersa riguarda un possibile momento di fragilità personale o un allontanamento volontario per motivi spirituali: Valentina era attratta dal sufismo, corrente mistica dell'Islam. Il sufismo è una corrente mistica dell'Islam che punta a un rapporto diretto, intimo e spirituale con Dio. I sufi cercano di avvicinarsi al divino attraverso meditazione, preghiera, austerità e pratiche spirituali. È una tradizione caratterizzata da simbolismi, poesia (come quella di Rumi), danze rituali (come i dervisci rotanti), e un forte focus sull’amore, sulla compassione e sull’annullamento dell’ego. Non è una setta a parte, ma un orientamento spirituale che può essere seguito sia da sunniti che da sciiti. Tuttavia, nessuna pista è ancora confermata.