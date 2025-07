Tunisia, Farnesina: "Ritrovata l'italiana Valentina Greco"

L'ambasciata d'Italia a Tunisi, con la collaborazione delle autorità tunisine, è riuscita a ritrovare Valentina Greco, la nostra connazionale di 42 anni di cui non si avevano notizie da alcuni giorni. Sono in corso verifiche mediche, ma le condizioni della donna non desterebbero al momento particolari preoccupazioni. La famiglia è stata avvertita.