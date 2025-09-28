"Il 3 novembre 2025 scoppierà la terza guerra mondiale": la nuova teoria del complotto social

Lo scenario ipotizzato da Shirreff, con tanto di date, ha solo la funzione di "avvisare" che, in caso di eventuale attacco improvviso di Mosca, allo stato attuale la Nato non avrebbe il tempo materiale di organizzare rinforzi, spostare truppe e proteggere le infrastrutture critiche. Le prime linee difensive potrebbero dunque cedere subito, lasciando scoperto un territorio vasto e densamente popolato. Il concetto dei "cinque giorni" non descrive in alcun modo come l'attacco potrebbe avvenire concretamente, ma si limita a sottolineare quanto velocemente gli effetti potrebbero manifestarsi: collasso delle difese iniziali, caos nei trasporti e nelle comunicazioni, pressione psicologica e politica su governi e opinioni pubbliche. Tuttavia, lo scenario immaginato da Shirreff e soprattutto la data del 3 novembre 2025 sono state prese quasi per "oro colato" da diversi utenti social, che hanno trasformato un semplice "esercizio mentale" in una vera e propria predizione. Da qui, la nascita di una teoria del complotto che ha fatto rapidamente il giro del Web, dove la data del 3 novembre troverebbe riscontri anche con la numerologia.