Dubbi sulla salute di Putin: dai sospetti di cancro alle voci sul Parkinson

Nuovi dubbi, come detto, sono emersi di recente. Alla parata militare del 3 settembre a Pechino, Massimo D’Alema, presente all’evento, ha raccontato al Corriere della Sera di aver visto Putin "molto affaticato", sorretto da due persone durante la camminata. In un colloquio con Xi Jinping, lo stesso leader russo aveva affrontato il tema della longevità, sostenendo che le biotecnologie potranno permettere di vivere fino a 150 anni. Le speculazioni si sono spinte fino a includere la possibilità di controfigure, citata più volte dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che a marzo aveva detto: "Putin morirà presto, e questa guerra finirà".