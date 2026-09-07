Tennis, Wimbledon dice stop agli influencer dopo le polemiche agli US Open

Stando a quanto emerso inizialmente, la decisione sarebbe stata presa dopo che le due creator avevano pubblicato sui social alcune immagini in cui comparivano in modo riconoscibile le credenziali utilizzate per accedere al torneo. Le due giovani hanno postato selfie con i dati di accesso in bella mostra mentre cenavano a base di bistecca annaffiata con gli Honey Deuce, i cocktail più popolari del torneo: "Non eravamo neppure entrate allo stadio", ha detto Meg al sito di gossip Tmz, "quando siamo state messe alla porta. Non sapevamo che postare le credenziali era vietato".