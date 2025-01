Strage di New Orleans, un'ex star del football e tanti giovani tra le vittime

Martin "Tiger" Beach, 27 anni ed ex giocatore di football a Princeton, si era trasferito a New York dopo la laurea per lavorare in una società di investimenti. Originario della Louisiana, era tornato a New Orleans per un lungo weekend di caccia e pesca, due dei suoi passatempi preferiti, condividendo l'esperienza con i ragazzi con cui aveva fatto amicizia al college. Tiger sarebbe dovuto tornare a New York il giorno di Capodanno per riprendere il lavoro: è invece morto in ospedale nelle prime ore della mattina per le ferite riportate. Quando è stato ricoverato, i medici lo hanno tenuto in vita fino a quando non sono arrivati la madre e il fratello. Hanno fatto appena in tempo a vederlo, prima che staccassero le macchine. "Non credo ci sia mai stato uno come Tiger - ha detto la preside del liceo dove Bech si era diplomato, Marty Cannon - non penso che avremo mai più uno come lui per il suo essere grande atleta e persona profonda".