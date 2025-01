Joe Biden: "Indagini su un possibile legame tra la strage di New Orleans e l'esplosione Tesla a Las Vegas"

Le forze dell'ordine stanno indagando se l'attacco col pick-up a New Orleans è connesso all'esplosione della Tesla Cybertruck davanti al Trump Hotel a Las Vegas: lo ha detto Joe Biden parlando da Camp David. "L'Fbi mi ha riferito che l'attentatore di New Orleans era un cittadino americano, aveva prestato servizio nell'esercito Usa ed era stato nella riserva fino a qualche anno fa e che ha postato dei video sui social prima dell'attacco in cui diceva che voleva uccidere", ha aggiunto Biden affermando che l'autore della strage era ispirato dall'Isis e che gli investigatori continueranno a cercare qualsiasi connessione o complice.