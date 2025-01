Strage di New Orleans, il killer aveva progettato di sterminare la sua famiglia

Il killer della strage di New Orleans aveva progettato di sterminare tutta la sua famiglia. E' quanto riferiscono fonti investigative citate dalla Cnn, secondo le quali il 42enne texano Shamsud-Din Jabbar aveva registrato alcuni video in cui parlava del suo proposito, dicendo di aver aderito all'Isis. Il responsabile della strage avrebbe effettuato le registrazioni mentre dalla sua casa in Texas stava raggiungendo in auto la Louisiana.