Tesla esplosa a Las Vegas, identificato il conducente: era un militare Usa | Spunta un legame col terrorista di New Orleans

Era stato già Elon Musk a ipotizzare un legame tra i due fatti: "Sia questo Cybertruck che l'F-150 usato nell'attentato suicida a New Orleans sono stati noleggiati da Turo. Forse sono collegati in qualche modo": aveva scritto su X, riprendendo notizie di stampa secondo cui sia la Tesla Cybertruk esplosa davanti al Trump hotel di Las Vegas sia il pick-up lanciato contro la folla nel quartiere francese di New Orleans fossero stati noleggiati attraverso la app Turo, come scritto dal New York Post.