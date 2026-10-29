Sparatoria al gala dei media alla Casa Bianca, fissato il processo contro l'attentatore

Allen, originario di Torrance, in California, è accusato di aver fatto irruzione armato di pistole e coltelli alla cena dell'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca e di aver sparato con un fucile a pompa contro un agente dei servizi segreti che aveva tentato di fermarlo durante l'attacco del 25 aprile 2026, all'hotel Washington Hilton. Secondo le autorità, l'agente è stato colpito una volta al giubbotto antiproiettile e ha risposto al fuoco esplodendo cinque colpi, senza ferire nessuno.