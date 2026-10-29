Sparatoria al gala dei media alla Casa Bianca, fissato il processo contro l'attentatore
Cole Tomas Allen è accusato di aver fatto irruzione armato di pistole e coltelli durante la cena con l'associazione dei corrispondenti per uccidere Trump
Sparatoria a Washington, l'irruzione di Cole Allen alla cena dei corrispondenti © Da video
Un giudice federale ha fissato per il 7 settembre 2027 l'inizio del processo a carico di Cole Tomas Allen, l'uomo accusato di aver tentato di uccidere il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante la cena dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, svoltasi all'inizio di quest'anno.
La richiesta della difesa
Il processo ad Allen inizierà a Washington con la selezione della giuria e dovrebbe durare dalle tre alle quattro settimane. I procuratori avevano raccomandato di avviare il procedimento a maggio 2027, ma il giudice federale Trevor McFadden ha stabilito una data successiva dopo che uno degli avvocati difensori di Allen ha chiesto più tempo per preparare la difesa.
L'attentato di aprile
Allen, originario di Torrance, in California, è accusato di aver fatto irruzione armato di pistole e coltelli alla cena dell'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca e di aver sparato con un fucile a pompa contro un agente dei servizi segreti che aveva tentato di fermarlo durante l'attacco del 25 aprile 2026, all'hotel Washington Hilton. Secondo le autorità, l'agente è stato colpito una volta al giubbotto antiproiettile e ha risposto al fuoco esplodendo cinque colpi, senza ferire nessuno.