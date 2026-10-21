Usa, la stretta di Trump: oltre 300.000 visti revocati in meno di due anni

Il messaggio è chiaro: "Tolleranza zero verso gli stranieri presenti nel Paese con un visto che infrangono la legge, commettono frodi o minacciano la nostra sicurezza nazionale. Stiamo adottando, e continueremo ad adottare, misure per mantenere sicuri i nostri confini e la nostra nazione", ha aggiunto il funzionario. Non è chiaro per ora a quali nazionalità appartengano le persone a cui è stato revocato il visto.