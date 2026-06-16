Secondo l'Fbi, il giovane avrebbe poi ammesso di essere a conoscenza di un attacco coordinato contro l'evento. Almeno tre dei cinque arrestati sono stati incriminati con l'accusa di cospirazione per omicidio. Tra gli altri capi d'accusa figurano il complotto contro gli Stati Uniti e violazioni relative alle armi. Gli investigatori hanno riferito che almeno uno degli accusati avrebbe discusso anche la possibilità di colpire membri del Congresso che avevano ricevuto finanziamenti elettorali da gruppi filoisraeliani. Le autorità continuano a indagare sull'eventuale presenza di una rete più ampia dietro al gruppo e sui possibili collegamenti tra i sospetti.