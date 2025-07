Spagna, due morti in vasto rogo in Catalogna: in 20mila chiusi in casa

In Spagna due persone hanno perso la vita nel vasto incendio che da martedì pomeriggio sta devastando la località di Torrefeta, in Catalogna. Le vittime sono state ritrovate all'interno del perimetro del rogo, nel comune di Coscò, a 20 km dall'origine delle fiamme. L'incendio, alimentato da forti raffiche di vento e dalle elevate temperature, ha già bruciato circa 5.000 ettari di terreno agricolo. In via precauzionale, la protezione civile ha imposto il confinamento in casa, con porte e finestre chiuse, a circa 20mila residenti di nove comuni catalani colpiti dal denso fumo, che si è propagato fino a 300 km creando una colonna di 14 km di diametro, un fenomeno senza precedenti in Catalogna. Tuttavia, nella notte, il confinamento è stato revocato in gran parte delle aree interessate.