Nonostante si trovi nel pieno della crisi, però, il premier spagnolo ha scelto di non rinunciare alle sue vacanze a Lanzarote e, prima della partenza, ha pubblicato sui suoi profili social una playlist di musica e libri consigliati per l'estate. Una decisione che, come era prevedibile, ha scatenato una valanga di critiche sui social. Il leader del Partito Popolare, Alberto Nunez Feijoo, è volato a Ceuta per cavalcare politicamente la crisi. Dalla città autonoma ha definito l'arrivo in massa di migranti "un'occupazione premeditata e senza precedenti", attribuendo la responsabilità al "triplice fallimento" dell'esecutivo: "della politica migratoria, della sicurezza e della politica estera". Per Feijoo, il governo "non ha saputo proteggere le frontiere, né garantire la sicurezza dei cittadini". La risposta è stata "tardiva" e "insufficiente" e ora deve spiegare "che cosa è fallito nella cooperazione con il Marocco". Per il Pp la partita è trasformare l'emergenza migratoria in una nuova accusa di debolezza nei confronti di Sánchez, dopo mesi nei quali l'opposizione ha concentrato la propria offensiva sulle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il partito socialista e l'entourage del premier, nonché la sua stessa moglie. E saldare temi diversi - legalità, sicurezza nazionale, controllo delle frontiere e politica estera - in un'unica contestazione al sanchismo.