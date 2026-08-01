Spagna, Sánchez assediato dall'opposizione per Ceuta: "Ha fallito" | Ma lui va in vacanza e posta la sua playlist dell'estate
Per Feijoo, il premier socialista è davanti a un "triplice fallimento: della politica migratoria, della sicurezza e della politica estera"
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Nonostante la crisi migratoria di Ceuta che da circa 48 ore sta facendo vacillare la Spagna e il suo governo, il primo ministro Pedro Sánchez non rinuncia alle vacanze e parte per Lanzarote con tanto di playlist per accompagnare il "verano 2026", pubblicata dallo stesso premier sui suoi canali social.
Cosa è successo a Ceuta
L'episodio irrompe in uno dei momenti politicamente più delicati della legislatura per Sánchez e rischia di accentuare le difficoltà di un esecutivo già sottoposto a forti pressioni sul fronte interno. L'arrivo di circa 60.000 migranti nell'exclave spagnola in Marocco ha offerto alle destre all'opposizione un nuovo potente argomento per mettere sotto accusa il premier socialista, mentre il governo sceglie una linea improntata alla difesa della cooperazione con Rabat, evitando qualsiasi rottura diplomatica con il vicino marocchino.
Le critiche
Nonostante si trovi nel pieno della crisi, però, il premier spagnolo ha scelto di non rinunciare alle sue vacanze a Lanzarote e, prima della partenza, ha pubblicato sui suoi profili social una playlist di musica e libri consigliati per l'estate. Una decisione che, come era prevedibile, ha scatenato una valanga di critiche sui social. Il leader del Partito Popolare, Alberto Nunez Feijoo, è volato a Ceuta per cavalcare politicamente la crisi. Dalla città autonoma ha definito l'arrivo in massa di migranti "un'occupazione premeditata e senza precedenti", attribuendo la responsabilità al "triplice fallimento" dell'esecutivo: "della politica migratoria, della sicurezza e della politica estera". Per Feijoo, il governo "non ha saputo proteggere le frontiere, né garantire la sicurezza dei cittadini". La risposta è stata "tardiva" e "insufficiente" e ora deve spiegare "che cosa è fallito nella cooperazione con il Marocco". Per il Pp la partita è trasformare l'emergenza migratoria in una nuova accusa di debolezza nei confronti di Sánchez, dopo mesi nei quali l'opposizione ha concentrato la propria offensiva sulle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il partito socialista e l'entourage del premier, nonché la sua stessa moglie. E saldare temi diversi - legalità, sicurezza nazionale, controllo delle frontiere e politica estera - in un'unica contestazione al sanchismo.
Ancora più dura l'ultradestra, scesa in piazza nell'exclave dove domenica è atteso anche il leader di Vox, Santiago Abascal. Da Ceuta, il responsabile del partito per la Sicurezza e l'Immigrazione, Samuel Vazquez, denuncia che "gli spagnoli sono stati abbandonati al loro destino", accusando il governo di "proteggere se stesso invece dei cittadini". Vox, in linea col fronte Maga, insiste sulla tesi della "invasione migratoria" e sostiene che nella città autonoma continui una situazione di emergenza, nonostante gli annunci dell'esecutivo del rientro in territorio marocchino della "quasi totalità" dei migranti entrati nell'exclave.
Sánchez non crolla davanti alle critiche
Sánchez non solo respinge le accuse, ma difende l'efficacia della sua politica migratoria. Nella lettera inviata a Bruxelles rivendica che la Spagna è oggi "la seconda frontiera più sicura dell'Ue", grazie a una strategia fondata su "solidarietà e cooperazione". Il ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska, ha ripetuto che quanto avvenuto a Ceuta è "un attacco all'integrità territoriale della Spagna", pur ribadendo che Rabat resta "un partner autenticamente affidabile", nonostante le polemiche sulla mancata prevenzione della crisi.
Secondo il politologo Guillermo Puliso, la crisi confermerebbe la strategia perseguita da Rabat, dopo il consolidamento del proprio piano di autonomia sul Sahara Occidentale, di riaprire i dossier - mai del tutto chiusi - sulla sovranità di Ceuta e Melilla. Anche come leva negoziale da utilizzare periodicamente nei confronti di Madrid. Fino alla pretesa resa dei territori exclave.