Slovenia, hacker manomettono un frigo pieno di salumi | L'assistenza prova a riparare il sistema ma trova un messaggio con la foto di Salvini: "Ringraziate zio Matteo"
Il personale se ne è accorto prima che il contenuto si riscaldasse, salvando circa 250mila euro di carne
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"Dovete ringraziare zio Matteo": è il messaggio - accompagnato da una foto di Salvini - che si è trovato di fronte un tecnico, chiamato da un'azienda agricola slovena vittima di un cyberattacco. Il personale si è accorto giusto in tempo che la temperatura dei frigoriferi era stata manomessa dagli hacker ed era schizzata a 100 °C, evitando di far andare a male circa 250mila euro di salumi.
La vicenda
L'episodio, riportato dal portale 24ur.com, è accaduto a Tolmin, in Slovenia. Gli hacker hanno alzato la temperatura dei frigoriferi e delle celle, facendo salire a 100 °C quella del congelatore dello stabilimento. A quel punto, un membro dello staff ha notato che il frigorifero del negozio riportava una temperatura a 20 °C invece che a 2-3 °C e ha chiamato l'assistenza: è stato necessario l'intervento umano per rendersi conto di quanto stava accadendo, visto che, essendo state modificate digitalmente le impostazioni, l'allarme non è scattato.
Quando il tecnico ha cercato di entrare nel sistema e accedere all'impianto di raffreddamento, si è trovato davanti un blocco singolare: la foto di Salvini accompagnata dal messaggio, scritto in italiano, "dovete ringraziare zio Matteo". Non è chiaro chi abbia condotto il cyberattacco: per il momento nessuno lo ha rivendicato e lo stabilimento dichiara di non sapere chi possa esserci dietro. Né, tantomeno, è ancora chiaro per quale motivo sia stata scelta una foto del vicepremier e ministro dei Trasporti.