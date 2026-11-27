L'episodio, riportato dal portale 24ur.com, è accaduto a Tolmin, in Slovenia. Gli hacker hanno alzato la temperatura dei frigoriferi e delle celle, facendo salire a 100 °C quella del congelatore dello stabilimento. A quel punto, un membro dello staff ha notato che il frigorifero del negozio riportava una temperatura a 20 °C invece che a 2-3 °C e ha chiamato l'assistenza: è stato necessario l'intervento umano per rendersi conto di quanto stava accadendo, visto che, essendo state modificate digitalmente le impostazioni, l'allarme non è scattato.