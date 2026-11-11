Tajani: "Ricevuti nuovi cyberattacchi, taglia anche sui minori della mia famiglia | Allarme nelle scuole è strategia per creare il caos"

"Dobbiamo mandare un messaggio inequivocabile: non ci faremo intimidire. Continueremo a sostenere l'Ucraina, a difendere le nostre democrazie e a contrastare ogni forma di guerra ibrida", ha detto Tajani, sottolineando che "la sicurezza dei nostri cittadini e delle nostre imprese non è negoziabile". E ancora: "Vogliamo che l'Europa rafforzi la propria capacità di prevenire queste minacce e di reagire in maniera tempestiva e coordinata. In questa direzione, è fondamentale dare seguito alle decisioni del Consiglio europeo di ottobre, con particolare attenzione alla protezione delle infrastrutture strategiche, delle reti energetiche e dei collegamenti sottomarini".