Tajani: "Ricevuti nuovi cyberattacchi, taglia anche sui minori della mia famiglia | Allarme nelle scuole è strategia per creare il caos"
"Ho ricevuto ulteriori intimidazioni", ha rivelato il ministro degli Esteri. "L'escalation in tutta Europa è particolarmente grave e allarmante, ma gli attacchi non resteranno senza una risposta ferma e coordinata"
"Sono stato vittima di attacchi informatici", anche con "una taglia su di me. Nella giornata di oggi (mercoledì 11 novembre, ndr) ho ricevuto ulteriori intimidazioni, che non hanno risparmiato alcun componente della mia famiglia compresi i minori, anche su di loro è stata estesa la taglia che mi riguarda". Lo ha rivelato il ministro degli Esteri Antonio Tajani al question time alla Camera. Sugli allarmi alle scuole nelle ultime ore, "al momento dalle verifiche non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto. Le segnalazioni sembravano piuttosto una strategia per generare allarme e preoccupazione. L'attenzione resta massima. Non possiamo più parlare di episodi isolati. Siamo di fronte a una strategia che punta a creare il caos e a minare la fiducia dei cittadini, se non a interferire nei processi democratici".
"Guerra ibrida minaccia alla nostra democrazia"
"La guerra ibrida è una delle principali minacce alla sicurezza delle nostre democrazie. L'escalation di questi ultimi giorni in tutta Europa è particolarmente grave e allarmante. Nuovi allarmi hanno riguardato anche decine di scuole in tutto il Paese. Siamo in costante contatto con il presidente del Consiglio e il ministro dell'Interno. Vi comunico che il presidente del Consiglio riunirà domattina (giovedì 12 novembre, ndr) anche gli esponenti delle opposizioni, per discutere insieme attorno a un tavolo di questa emergenza, che riguarda tutti gli italiani", ha aggiunto Tajani.
"Dobbiamo mandare un messaggio inequivocabile: non ci faremo intimidire. Continueremo a sostenere l'Ucraina, a difendere le nostre democrazie e a contrastare ogni forma di guerra ibrida", ha detto Tajani, sottolineando che "la sicurezza dei nostri cittadini e delle nostre imprese non è negoziabile". E ancora: "Vogliamo che l'Europa rafforzi la propria capacità di prevenire queste minacce e di reagire in maniera tempestiva e coordinata. In questa direzione, è fondamentale dare seguito alle decisioni del Consiglio europeo di ottobre, con particolare attenzione alla protezione delle infrastrutture strategiche, delle reti energetiche e dei collegamenti sottomarini".
Non solo. "Stiamo inoltre lavorando con altri Stati membri per rafforzare gli strumenti europei di contrasto agli attacchi informatici e individuarne i responsabili. Una volta accertate le responsabilità, siamo pronti a promuovere nuove misure sanzionatorie. Il messaggio deve essere inequivocabile: gli attacchi contro le nostre istituzioni e infrastrutture non resteranno senza una risposta ferma e coordinata", ha ribadito Tajani. In questo senso, "un ruolo fondamentale è svolto anche dalla Nato, che sta rafforzando le proprie capacità di difesa cibernetica e i meccanismi di assistenza tra Alleati".