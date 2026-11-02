Sei donne e sei storie criminali molto diverse tra loro, ma un elemento che le accomuna: sono ricercate in tutta Europa e i loro volti sono finiti nella lista dei latitanti più pericolosi del continente. C'è chi è accusata dell'omicidio commissionato per mettere le mani sull'eredità, chi di truffe milionarie con falsi rituali, fino al coinvolgimento nel clamoroso colpo alla fiera d'arte di Maastricht e alla sottrazione di minori. I loro nomi compaiono nell'elenco di "Europe's Most Wanted", il portale attraverso il quale le forze di polizia europee diffondono le immagini e le informazioni sui ricercati, nella speranza che qualcuno possa riconoscerli e contribuire alla loro cattura. Un'inchiesta de Il Giornale ha tracciato l'identikit delle sei latitanti.