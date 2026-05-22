Ex principe Andrea, media: si indaga anche su presunti reati sessuali

Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein.
Caso Epstein, media Gb: "Andrea investigato anche per sospetti reati sessuali"
Stando a Sky News Uk, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein.
Finora indagine solo per sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico
Finora Andrea era stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.