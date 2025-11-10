Francia, la Procura di Parigi chiede la libertà vigilata per Nicolas Sarkozy | L'ex presidente: "Il carcere è un incubo"

L'ex presidente ha descritto il periodo trascorso finora nel carcere di La Santé come una prova durissima: "Non avrei potuto immaginare di raggiungere i 70 anni per conoscere il carcere". E ancora: "Questa prova mi è stata imposta: l'ho vissuta. È dura, molto dura. Lascia il segno su ogni prigioniero perché è estenuante. Voglio rendere omaggio al personale penitenziario che ha dimostrato un'umanità eccezionale e che ha reso sopportabile questo incubo". Infine: "Sono consapevole della gravità delle accuse a mio carico, ma tre settimane al carcere di La Santé non cambieranno il mio atteggiamento. Sono francese, signor Presidente, la mia famiglia è in Francia. E rispetterò tutti gli obblighi che mi sono stati imposti". Sarkozy si trova nel carcere parigino, a seguito della condanna a 5 anni di carcere per associazione a delinquere.