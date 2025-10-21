Come vivrà Sarkozy in carcere tra libri, isolamento e una cella di 9 metri quadrati: ecco la giornata tipo

Sarkozy ha potuto portare con sé pochi oggetti personali, tra cui alcune fotografie di famiglia e tre libri, in conformità con le regole interne dell'istituto. Non è autorizzato a usare strumenti digitali, salvo rare eccezioni concesse dal direttore del carcere per motivi documentati. Oggetti come televisori, piccoli frigoriferi o piastre elettriche sono ammessi solo in specifiche sezioni e dopo richiesta formale. Ogni elemento presente nella cella è registrato e sottoposto a verifica periodica. I detenuti in isolamento, come Sarkozy, non partecipano ad attività di gruppo e non hanno accesso a corsi o laboratori comuni.