Rideva dell'Italia con Merkel, ora va in galera: la triste parabola di Sarkozy

Il 23 ottobre 2011, in occasione del vertice europeo sull'emergenza economica, un giornalista chiese a Merkel e Sarkozy se avessero fiducia in Silvio Berlusconi e nella stabilità dell'Italia. I due leader si guardarono e risero. Nessuna risposta verbale, solo una risata sarcastica. Quel gesto - in diretta mondiale - fu letto da molti come un'umiliazione diplomatica per l'Italia, in un momento in cui l'Unione europea faticava a contenere la speculazione sui titoli di Stato italiani e il rischio default era più che concreto.

L'episodio suscitò forti reazioni nel nostro Paese, alimentando un sentimento di frustrazione verso il trattamento riservato all'Italia nei consessi internazionali. La scena diventò virale e simbolica: mentre Roma cercava di difendere la propria credibilità finanziaria, Berlino e Parigi sembravano ironizzare sulla sua debolezza. Anni dopo, Sarkozy cercò di ridimensionare il significato di quella risata. In un'intervista, spiegò che non si stava riferendo a Berlusconi o all’Italia, ma che la reazione era stata dettata dalla "formulazione insolita" della domanda, che aveva colto entrambi alla sprovvista ed erano incerti su chi dovesse rispondere. Secondo l’ex presidente, non c’era alcuna intenzione di deridere un partner europeo. Tuttavia, la percezione pubblica era ormai consolidata: quell’immagine, a distanza di anni, resta per molti italiani una ferita aperta.