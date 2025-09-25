Francia, Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere: andrà in carcere

Il tribunale di Parigi ha condannato Nicolas Sarkozy a 5 anni per associazione per delinquere. È stato emesso anche "un ordine di carcerazione", una prima assoluta per un ex presidente della Repubblica. Sarkozy non è stato arrestato in aula perché l'ordine è differito "di alcuni giorni" al momento in cui sarà convocato dalla Procura finanziaria, che gli notificherà l'ordine di carcerazione. La presidente del tribunale, Nathalie Gavarino, ha spiegato che l'ex presidente francese è stato ritenuto colpevole di associazione per delinquere per aver "consentito ai suoi stretti collaboratori di agire allo scopo di ottenere sostegni finanziari" da parte del regime libico. Gavarino ha qualificato i reati commessi da Sarkozy "di particolare gravità". L'ex presidente francese è stato invece assolto dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita nella vicenda del presunto finanziamento libico della sua campagna per le presidenziali 2007.