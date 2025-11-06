Francia, Sarkozy rifiuta il cibo in carcere: "Mangia solo yogurt per timore di essere avvelenato"

L'informazione, rilanciata da più testate francesi, racconta una quotidianità segnata dalla diffidenza. "Consapevole dell'ostilità che nutrono numerosi compagni di carcere nei suoi confronti, egli rifiuta di toccare il minimo piatto che gli viene servito in cella", scrive il giornale, spiegando che Sarkozy teme che "qualcuno possa sputare nella sua pietanza, se non peggio". Da qui la decisione di affidarsi a prodotti confezionati e sigillati, come yogurt e tonno in scatola, considerati più sicuri. L'ex presidente avrebbe acquistato anche una scopa per mantenere pulito l'ambiente di circa dieci metri quadrati dove trascorre gran parte della giornata. Secondo Le Point la situazione "sta facendo preoccupare l'entourage" dell'ex capo dell'Eliseo, che avrebbe perso peso nelle prime settimane di detenzione.