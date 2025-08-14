La Russia limita le chiamate su WhatsApp e Telegram per "contrastare attività criminali"

La replica di WhatsApp e Telegram - WhatsApp e Telegram hanno fortemente criticato i limiti imposti dalla Russia sulle chiamate vocali. Meta - il cui amministratore delegato è Mark Zuckerberg - ha denunciato tentativi del governo russo di bloccare la propria applicazione di messaggistica: WhatsApp, viene spiegato, è privata, protetta da crittografia end-to-end e contraria a qualsiasi ingerenza governativa che limiti il diritto delle persone a comunicare in sicurezza. "Continueremo a fare tutto il possibile per mantenere la comunicazione protetta con crittografia end-to-end accessibile a tutti, inclusi gli utenti in Russia", sottolinea la società. In una nota inviata all'agenzia Afp, Telegram - il cui amministratore delegato è Pavel Durov - ha affermato di combattere attivamente l'uso improprio della piattaforma, inclusi inviti al sabotaggio o alla violenza e frodi, e di rimuovere ogni giorno milioni di contenuti dannosi.