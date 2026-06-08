Russia, la denuncia di Mosca: "Drone ucraino ha colpito treno passeggeri in viaggio verso la Crimea"

Sono circa 155 i droni d'attacco lanciati sul territorio ucraino dalla Russia. Lo ha annunciato l'esercito di Kiev. "Secondo i dati preliminari, alle ore 8 (le 7 italiane, ndr) di lunedì 8 giugno, la difesa aerea ha abbattuto o distrutto 124 droni nemici (…) nel nord, nel sud e nell'est del Paese", ha scritto il Comando delle forze aeree dell'esercito ucraino sul proprio canale Telegram. E ha avvertito: "L'attacco è in corso e circa dieci droni nemici si trovano ancora nello spazio aereo".